Visa vs Mastercard : bataille de titans dans la fintech africaine

Les deux géants américains des cartes de paiement investissent dans les nouveaux services financiers pour accélérer leur développement africain.

Distribuer des cartes bancaires en Afrique, royaume du cash et du mobile money, est un drôle de pari. Pourtant, depuis une quinzaine d’années, les deux géants américains du paiement, Visa et Mastercard, ne manquent pas d’ambition en la matière et se livrent une guerre de positions que la pandémie et l’accélération du développement de la fintech viennent d’intensifier.

Ces dernières années, leur duel avait déjà été bouleversé par l’arrivée sur le continent du chinois UnionPay, venu chasser sur les terres de Mastercard, l’éternel challenger. Depuis 2018, le géant chinois créé en 2002 accroît sa pénétration des marchés africains et multiplie les partenariats.

Après Standard Bank, puis Interswitch, l’entreprise qui réunit 175 acteurs bancaires de l’empire du Milieu a annoncé en mai une alliance avec Bank of Africa au Maroc et avec Post Bank en Ouganda il y a peu. UnionPay est déjà présent dans plus de quarante pays africains.

Leader dans l’Uemoa