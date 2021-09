Togo : Dontou Hiloukou Derou, bâtisseur d’avenir vert

Une formation reçue entre Lomé et la France, un formidable sens des affaires et un regard aussi lucide qu’acéré sur la condition urbaine à travers le monde ont fait de Dontou Derou un architecte très en vue dans la capitale. Précurseur autant qu’idéaliste, le Togolais n’en est pas moins un businessman avisé.

Son projet phare à Lomé est certainement le master plan pour le développement du pôle administratif de Lomé II. Ce site de 1 000 hectares, qui s’étend au nord de l’université et du nouveau palais présidentiel de Kégué, accueille désormais d’imposants immeubles, dont ceux des sièges de l’Office togolais des recettes, de la Société de gestion et d’intermédiation du Togo, de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables et de Togocom.

Dontou Hiloukou Derou est aussi le concepteur de plusieurs programmes résidentiels dans la capitale togolaise, dont les résidences Stars Luxe, au cœur de la Cité OUA, et Nirvana, à Kégué.