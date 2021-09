Fondateur du florissant cabinet Idea, le président de l’Ordre national des architectes du Togo veut faire en sorte que les institutions, les entreprises et les particuliers fassent plus largement appel aux professionnels.

C’est à lui que l’on doit le complexe de trois bâtiments de cinq étages qui, depuis 2017, abrite le nouveau siège de l’Office togolais des recettes (OTR), en face de l’ambassade des États-Unis, dans le quartier administratif de Lomé II – un chantier de 9 milliards de F CFA (plus de 13,7 millions d’euros).

Il a aussi conçu le nouveau siège de la Société de gestion et d’intermédiation du Togo, situé à 100 mètres du précédent et livré en 2016, un bâtiment de cinq étages et quelque 2 milliards de F CFA.