Mauritanie : Ould Ghazouani invite des députés français 

Entretien avec Ghazouani, visite du collège de défense du G5 Sahel, escapades au Banc d’Arguin et à Atar… Voici le programme que suivront les parlementaires français en Mauritanie du 19 au 24 septembre.

Parmi ces neuf députés, dont la plupart sont issus du groupe d’amitié, figurent Jean François Mbaye, Valérie Thomas, Claude de Ganay, Mireille Clapot, Amélia Lakrafi, Martine Leguille Balloy, Michèle Peyron et Marion Lenne. Le vice-président et le président du Groupe de liaison des amis de la Mauritanie (Glam), l’écrivain camerounais Gaston Kelman – autour de qui un débat sera organisé sur le thème de l’esclavage en Mauritanie – et François Loncle seront également du voyage.

Dîner présidentiel