Maroc : Attijariwafa Bank, version 3.0

Le paquebot Attijari, leader historique de la banque au royaume chérifien et poids lourd africain du secteur, accélère sa digitalisation. Un choix certes réfléchi mais surtout une réponse à la pression des concurrents et aux impatiences des clients.

Il y a cinq ans, Attijariwafa bank (AWB), premier collecteur d’épargne et financeur de l’économie au Maroc, donnait le ton : le groupe ambitionnait de se positionner comme « la banque relationnelle de référence centrée sur la satisfaction des besoins de sa clientèle et tirant profit des technologies nouvelles liées au digital ». Son plan stratégique « Énergies 2020 », qui s’articulait autour de 27 grands programmes, 105 projets et mobilisant plus de 800 collaborateurs, faisait la part belle à la digitalisation.

Le dispositif a permis la mise en place de collaborations avec 120 start-up

Dans la foulée, la banque créait un laboratoire d’innovation, baptisé Wenov/Welab, afin de mener des projets de recherche et développement. À la mi-2021, la direction d’AWB a annoncé que ce dispositif avait permis la mise en place de collaborations avec 120 start-up. Puis, en 2019, le groupe intégrait un digital center à la direction des systèmes d’information pour faire évoluer ses produits et ses process. Celui-ci réunit environ 250 personnes et fonctionne sur la base de la méthode agile, une approche pluridisciplinaire et un cadre méthodologique plus léger permettant une livraison précoce des projets et leur adaptation continue. L’idée étant, au sein du mastodonte marocain – plus de 20 000 salariés –, de gagner en flexibilité.

Moderniser l’ensemble des métiers