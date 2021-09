Guinée : quels leviers économiques peut utiliser la Cedeao ?

Sans recourir à « l’option nucléaire » d’une intervention armée, les voisins ouest-africains de la Guinée disposent d’un lourd arsenal de sanctions et d’outils de pression économique contre le nouveau régime. Revue des moyens.

À la demande de leur homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de l’autorité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, les chefs d’États de la Cedeao participent à une réunion extraordinaire virtuelle ce 8 septembre. Objectif : décider des mesures à appliquer à la suite du coup de force du 5 septembre en Guinée, que l’institution avait condamné « avec la plus grande fermeté », exigeant « le retour à l’ordre constitutionnel sous peine de sanctions ».

Les textes de la Cedeao autorisent une intervention armée pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel et démocratique, notamment en vertu du « Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité », signé à Abuja en décembre 1999. La Cedeao a eu recours à ces pouvoirs en janvier 2017, lorsque près de 7 000 hommes des forces armées du Sénégal, du Ghana et du Nigeria ont été déployés en Gambie pour contraindre l’ex-président Yahyah Jammeh à céder le pouvoir après une élection perdue.

Sanctions individuelles et collectives