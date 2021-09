Tchad : Timan Erdimi, Mahamat Nouri… Qui dialoguera avec Mahamat Idriss Déby ?

Réunions secrètes, divisions intestines, task-force… Voici les premiers détails des négociations sur la participation des groupes politico-militaires au futur dialogue national tchadien.

Le 6 septembre, à N’Djamena, une délégation se réclamant de l’Union des forces de la résistance (UFR) a rencontré le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Menée par Mahamat Abdelkerim Hanno et Mahamat Doki Warou, anciens conseillers politiques du mouvement, elle a assuré au chef de l’État que ses membres étaient prêts pour le futur dialogue national inclusif, lequel doit être organisé avant la fin de l’année.

Selon nos sources, le leader de l’UFR, Timan Erdimi – neveu rebelle de feu Idriss Déby Itno en exil au Qatar – ne reconnaît toutefois aucun pouvoir à cette délégation. Il assure que celle-ci a été réunie par Mahamat Abdelkerim Hanno, lequel a pris ses distances avec l’UFR depuis plus d’un an. « Ce monsieur a rassemblé des compatriotes de la diaspora, malléables et corvéables, pour faire sa propre publicité », dénonce-t-il.

Aucun contact avec son cousin