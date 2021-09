Pascal Affi N’Guessan : « La porte du FPI reste ouverte à Simone Gbagbo »

Alors que Laurent Gbagbo a annoncé sa décision de quitter le FPI pour créer un nouveau parti, Pascal Affi N’Guessan paraît plus isolé que jamais. L’ancien Premier ministre assure au contraire que cette rupture est l’occasion d’un nouveau souffle.

La grande réunification du Front populaire ivoirien (FPI) n’aura pas lieu. Deux mois après son retour à Abidjan, Laurent Gbagbo a officialisé sa rupture avec Pascal Affi N’Guessan, son ancien Premier ministre et dauphin. Mais à part le nom du parti, que lui laisse-t-il ? Alors que la quasi totalité des figures historiques de la formation socialiste ont suivi l’ancien président, Pascal Affi N’Guessan a-t-il encore un avenir politique ? Il a répondu aux questions de Jeune Afrique.

Jeune Afrique : Vous rentrez d’une tournée de cinq jours dans votre région, le Moronou. Il s’agissait pour vous d’aller expliquer à vos militants la situation qui prévaut désormais au sein du FPI. Concrètement, que leur avez-vous dit ?

Pascal Affi N’Guessan : J’ai porté à leur connaissance que le président Laurent Gbagbo a décidé de quitter le FPI et de former un nouveau parti politique depuis le 9 août. Compte tenu de sa personnalité, de son expérience politique et de sa place sur l’échiquier politique national après son acquittement par la Cour pénale internationale [le 31 mars dernier], il était logique que les Ivoiriens s’interrogent et que nous allions à leur rencontre. C’est mon devoir, c’est ma responsabilité. Je me rendrai prochainement dans d’autres régions de la Côte d’Ivoire pour porter le même message.