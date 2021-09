Bénin – Romuald Wadagni : le réseau d’affaires (et politique) du ministre des Finances

Ce proche collaborateur de Patrice Talon, qui s’affirme « apolitique », peut compter sur de solides connexions, tant dans les instances financières que sur la scène politique.

Ministre suractif, salué par ses pairs africains pour les opérations financières qu’il mène sabre au clair sur les marchés internationaux pour le compte de son pays, Romuald Wadagni, 45 ans, est devenu l’un des éléments centraux du dispositif de Patrice Talon. Il est de tous les déplacements du chef de l’État béninois et, quand il ne l’accompagne pas, il voyage de New York à Londres, pour mener, avec ses équipes, les négociations avec les banquiers, institutions et régulateurs des marchés internationaux et concevoir les montages financiers. Cette semaine encore, il était à Tashkent, en Ouzbékistan, pour assister aux réunions annuelles de la Banque islamique de développement.

En première ligne, il retrouve sur ces terrains de nombreux anciens collègues, croisés lorsqu’il n’était pas encore aux commandes du ministère de l’Économie et des Finances. Avant d’intégrer le gouvernement de Patrice Talon, dans la foulée de son élection en 2016, Romuald Wadagni a en effet fait carrière au sein du cabinet Deloitte, où il était notamment chargé de l’activité d’audit du cabinet pour l’Afrique francophone. Il y a également été directeur de la branche Qualité et Risques pour l’ensemble des filiales de la société en Afrique. Une expérience qui l’a amené à se constituer un solide réseau sur les places financières internationales. Il a également tissé des liens solides avec certaines personnalités politiques de la sous-région, en particulier en Côte d’Ivoire. Voici le carnet d’adresses du ministre béninois des Finances.

• Les financiers