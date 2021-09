Côte d’Ivoire : la frasque de trop d’Al Moustapha, un proche d’Hamed Bakayoko

Bien connu dans le milieu du show-business, autrefois protégé par feu le Premier ministre, l’homme a été déféré à la Maca pour des faits de faux et usage de faux.

Touré Aladji Moustapha, dit Al Moustapha, se filme en direct sur Facebook depuis le jardin de sa villa. Il porte une djellaba à capuche, de larges lunettes de soleil. « Je fais cette vidéo pour vous dire que j’ai été convoqué à la gendarmerie et que je vais m’y rendre. Il se peut que j’aille en prison. Si vous voyez cette vidéo, c’est que j’ai été déféré en prison », lance-t-il ce 24 août.

L’homme d’affaires ivoirien, bien connu dans le milieu du show-business, sera arrêté et déféré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) deux jours plus tard pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs, usurpation de titre ou de fonction et escroquerie portant sur du numéraire.

Réseau de faussaires