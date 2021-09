RDC : entre Tshisekedi et Lourenço, qui va payer pour la pollution des fleuves ?

Les présidents Tshisekedi et Sassou Nguesso joignent leur efforts pour gérer la catastrophe écologique des fleuves Tshikapa et Kasaï causée par un accident dans la mine de diamants angolaise de Catoca… Mais Luanda se mure dans le silence.

Treize « zones de santé » touchées, plus de 10 000 cas de dysenterie et d’éruptions cutanées graves relevées parmi les populations riveraines, des dizaines de milliers de poissons morts et même une demi-douzaine d’hippopotames empoisonnés… La liste des dégâts collatéraux de la pollution au nickel et au ferrosilicium des fleuves Tshikapa et Kasaï en République démocratique du Congo ne cesse de s’allonger avec comme risque majeur une contamination des eaux souterraines du fleuve Congo en amont de Kinshasa et de Brazzaville pendant plusieurs années.

Rapport d’experts