Tunisie : arrestation de Nabil et Ghazi Karoui à Tebessa

L’interpellation en Algérie, ce week-end, de l’homme d’affaires et ancien candidat à la présidentielle Nabil Karoui et de son frère Ghazi n’est que le dernier épisode d’une longue suite d’arrestations et autres assignations à résidence décidées depuis le 25 juillet par la justice tunisienne.

Le président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, et son frère, Ghazi, député dont l’immunité a été levée, comme celle de tous les élus de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), dans la foulée du coup de force opéré par le président Kaïs Saïed le 25 juillet, se croyaient à l’abri dans un appartement d’un quartier résidentiel de Tebessa (est de l’Algérie).

Blanchiment et évasion fiscale