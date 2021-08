Togo : AGR, recyclage à tous les étages

Depuis 2013, Africa Global Recycling rivalise d’ingéniosité pour trier et transformer les déchets. En pleine expansion, l’entreprise fondée par Edem d’Almeida affiche une santé florissante.

Développer les chaînes de valeur autour des déchets. Tel est le pari d’Africa Global Recycling (AGR). Installée depuis 2013 à Lomé, où les services municipaux peinent à ramasser les 350 000 tonnes d’ordures produites chaque année, l’entreprise s’est positionnée sur le maillon faible des systèmes de gestion des déchets : le recyclage, encore trop souvent négligé sur le continent.

