Restitution du patrimoine : et la Tunisie ?

Alors que les demandes de restitution d’objets et d’œuvres africains exposés dans les musées européens ou américains se multiplient et que les ex-pays coloniaux, France en tête, semblent de plus en plus enclins à y répondre, le relatif silence de la Tunisie sur le sujet étonne.

Il y a un an, le village de Salakta (Est) était en émoi et exigeait de l’Institut national du patrimoine (INP) qu’une cuirasse, qu’il attribuait à Hannibal, soit restituée au musée local. Cette démarche s’appuyait sur une légende urbaine qui assurait que cette cuirasse était une copie de celle du chef carthaginois et que l’original avait disparu. « Il s’agit en réalité de la cuirasse d’un soldat romain qui date de la Deuxième Guerre punique et qui a été rapatriée après avoir été exposée à Rome », précise le directeur général de l’INP, Faouzi Mahfoudh.