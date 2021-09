Quels présidents seront présents à Berlin pour le sommet « Compact with Africa » ?

Le sommet « Compact with Africa », organisé dans le cadre du G20, aura lieu en Allemagne ce vendredi 27 août. Plusieurs chefs d’État africains sont attendus au côté de la chancelière Angela Merkel. « Jeune Afrique » en détaille le programme.

Selon nos informations, l’invité d’honneur du sommet « Compact for Africa », organisé pour la troisième fois (après 2018 et 2019) par l’Allemagne dans le cadre du G20, sera Félix Tshisekedi. Le président congolais a d’ailleurs prévu de prononcer un discours sur l’importance des investissements étrangers en Afrique en début d’après-midi, ce vendredi 27 août. Il s’exprimera après les discours de bienvenue de Heinz-Walter Große, président de l’Initiative des entreprises allemandes pour l’Afrique subsaharienne (Safri), et de la chancelière Angela Merkel.

Plusieurs autres présidents africains sont attendus pour participer aux discussions autour de l’initiative allemande « Compact with Africa » (CwA), à laquelle ont déjà adhéré douze pays africains : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Le Sénégalais Macky Sall a ainsi annoncé sa présence et sera accompagné par son ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

Le Covid-19 au cœur des débats