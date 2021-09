Pétrole, gaz, mines : les frontières de la discorde

Le découpage souvent imprécis des frontières, héritées de l’époque coloniale, a donné lieu à de nombreux différends entre pays africains. Chacun cherche à tirer parti de la zone contestée, surtout quand celle-ci abrite des ressources naturelles… « Jeune Afrique » a mené l’enquête.

En Afrique, seul un tiers des frontières sont précisément définies et matérialisées, selon l’Union africaine. En cause ? Les cartes aux tracés approximatifs, laissées par les colons à l’heure des indépendances, et dont la lecture prête à de multiples interprétations. C’est le cas dans le golfe de Guinée, où la question des frontières maritimes est devenue épineuse à partir de 1990, quand des gisements d’hydrocarbures y ont été découverts, provoquant une course à l’appropriation des mers entre les pays de la zone.

15 litiges en cours