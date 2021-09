Medef – Francophonie économique : en route pour Abidjan ?

Relance verte, défis communs et coopération accrue… Le premier rendez-vous des patrons francophones a rassemblé un demi-millier de dirigeants à Paris. La rencontre devrait être pérennisée, avec peut-être une prochaine édition en Côte d’Ivoire.

La francophonie économique était à l’honneur de l’université d’été du Medef, le 24 août sur l’hippodrome de Paris Longchamp. Une première. Près de 600 chefs d’entreprises francophones, dont 450 venus de l’étranger, principalement d’Afrique, se sont retrouvés pour échanger et débattre de la relance économique post-Covid et de la nécessité de resserrer et développer les liens d’affaires pour plus de croissance.