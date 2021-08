Tunisie : qui veut la peau de Kaïs Saïed ?

A-t-on vraiment tenté à plusieurs reprises d’assassiner le président tunisien ? L’information émane de Kaïs Saïed lui-même, mais en termes toujours voilés. Passage en revue de ces tentatives présumées d’assassinat, dont la plus récente daterait d’août.

Le déficit d’information et la suspicion à l’égard des médias font le lit de la rumeur, qui, en Tunisie comme ailleurs, a la vie dure et nourrit tous les fantasmes. Sous l’ancien régime, elle prospérait à la faveur du verrouillage de l’information et de la vie politique. Aujourd’hui, liberté d’expression débridée et tyrannie des réseaux sociaux aidant, elle connaît des jours encore plus fastes.

Parmi les rumeurs les plus folles qui circulent, celle de plusieurs projets d’assassinat du président de la République, Kaïs Saïed, parfois relayée par l’intéressé lui-même dans ses interventions, mais jamais de façon suffisamment précise et explicite pour qu’on puisse en établir la véracité.

Par quatre fois durant l’année écoulée, on aurait voulu attenter à la vie du chef de l’État. « On se croirait revenu au temps des Médicis », lance une riveraine du palais incrédule, qui remarque la récurrence du poison parmi les modes opératoires. En distillant des éléments rarement probants, Carthage lui-même contribue à promouvoir les thèses de complots et autres intrigues.