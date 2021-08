Algérie : trois chaînes privées interdites d’émettre

El Djazairia One et Lina TV interdites. El Bilad TV suspendue. Si chacune des décisions est motivée par des infractions différentes, difficile de ne pas s’interroger sur ce qui ressemble à un grand ménage dans le paysage audiovisuel privé algérien.

Et de trois ! Trois télés privées sanctionnées en une semaine. Le ministère algérien de la Communication a prononcé, lundi 23 août, la fermeture immédiate et définitive de la chaîne El Djazairia One pour des motifs liés au « non-respect des exigences de l’ordre public ». L’interdiction de ce média est également liée aux poursuites judiciaires engagées à l’encontre de ses fondateurs et gérants, les frères Tayeb et Ayoub Aissiou.

Les frères Aissiou dans le collimateur de la justice

Selon l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), le CSA algérien, la fermeture d’El Djazairia est également motivée par l’acquisition par l’un des associés de parts dans une autre chaîne, en violation de la loi sur l’audiovisuel. Par ailleurs, les deux frères Aissiou, qui font l’objet d’un mandat d’arrêt, sont soupçonnés d’infraction à la législation et à la réglementation de change et de mouvements de capitaux de et vers l’Algérie, ainsi que de blanchiment.