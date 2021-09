Mali : comment Bah N’Daw et Moctar Ouane veulent contrer Assimi Goïta

Les anciens président et Premier ministre maliens se sont lancés, via leur avocat Mamadou Ismaëla Konaté, dans une bataille juridique contre le patron de la transition. « Jeune Afrique » en révèle les détails.

Entre l’ancien président Bah N’Daw, son Premier ministre Moctar Ouane et l’actuel patron de la transition malienne, Assimi Goïta, le bras de fer semble sans fin. Le 27 juillet, le greffe de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a ainsi enregistré une requête déposée par Mamadou Ismaëla Konaté, ministre de la Justice sous Ibrahim Boubacar Keïta et avocat des deux personnalités politiques assignées à résidence depuis plus de trois mois.

Requête en accéléré