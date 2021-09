Côte d’Ivoire : avec qui Blé Goudé prépare-t-il son retour à Abidjan ?

L’ex-ministre de la Jeunesse, qui fut un pilier du régime Gbagbo, s’apprête à regagner son pays, où il compte jouer un rôle politique majeur. Voici les personnalités sur lesquelles il s’appuie pour y parvenir.

Définitivement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI), le 31 mars, en même temps que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, 49 ans, réside toujours aux Pays-Bas. L’ancien ministre de la Jeunesse attend de recevoir son passeport – dont il a fait la demande en juillet.

Cela ne l’empêche nullement de préparer activement son retour en Côte d’Ivoire. Ses proches se disent optimistes et espèrent le voir gagner Abidjan dans les prochaines semaines.

Arrêté en 2013 au Ghana, Charles Blé Goudé – qui devait son surnom de « général de la rue » à sa capacité à mobiliser les foules, et notamment les jeunes – avait été transféré à la CPI, à La Haye, en 2014. Ses détracteurs et certaines ONG considèrent qu’il est l’un de ceux qui ont le plus contribué à exacerber les violences durant la crise postélectorale de 2010-2011.

Voici les six membres de son premier cercle.