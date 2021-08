Togo : pourquoi le chantier du complexe de l’UEMOA à Lomé n’avance pas

Le bâtiment est en chantier depuis janvier 2018. Alors que les travaux devaient s’achever en juin 2020, plus de la moitié reste encore à faire. « Jeune Afrique » détaille les raisons du retard.

Le bâtiment devait abriter le siège de la chambre consulaire régionale et de la représentation de la Commission de l’UEMOA. La durée estimée des travaux était de trente mois, soit deux ans et demi, à compter de janvier 2018. Pourtant, trois années et un semestre plus tard, alors que le président de l’UEMOA, le Sénégalais Abdoulaye Diop, a visité le chantier le 10 juin dernier, et qu’une délégation de députés de l’organisation l’a imité le 14 août, son taux d’avancement n’était que de 41 %.

Situé sur un site d’une superficie de 10 000 mètres carrés – mis à disposition par l’État togolais dans la nouvelle cité de l’OUA, l’immeuble de quatre étages (plus un rez-de-chaussée, un sous-sol et une terrasse) est loin d’être achevé. Alors qu’un délai supplémentaire d’une année avait été accordée – repoussant la fin estimée des travaux à juin 2021 -, les travaux sont à l’arrêt depuis plus de trois mois.

Défaillance des entreprises ?