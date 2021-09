Afghanistan : libérations imposées et illusions perdues

Le retour au pouvoir des talibans à la suite du départ des Américains confirme, s’il était besoin, qu’aucune société ne doit compter sur des forces extérieures pour se libérer.

Les États-Unis, avec la collaboration de leurs amis saoudiens et pakistanais, et en mettant à contribution les réseaux terroristes islamistes financés et dirigés par leur protégé Ben Laden – avant qu’il ne se retourne contre eux au lendemain de l’invasion de l’Irak –, ont créé les talibans, pour les instrumentaliser dans leur compétition avec l’URSS, dont l’armée a occupé l’Afghanistan de 1979 à 1989.

Ils présentaient alors ces talibans comme des « combattants de la liberté », soutenant leur conquête du pouvoir contre d’autres groupes, qui combattaient l’occupation soviétique et le régime communiste de Najibullah.

L’attitude des États-Unis n’a changé qu’après les attentats du 11 septembre 2001, à New York et