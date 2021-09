Guillaume Soro, François Bozizé, Agbéyomé Kodjo… Ces Africains poursuivis pour tentative de putsch ou déstabilisation (2/4)

« Wanted » (2/4) – L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, le candidat malheureux à la présidentielle togolaise Agbéyomé Kodjo ou encore le Centrafricain François Bozizé, président devenu maquisard… Ils sont accusés de complot, de tentative de coup d’État ou de déstabilisation et vivent désormais en exil.

Côte d’Ivoire – Guillaume Soro, retour vers l’enfer

À 49 ans, Guillaume Soro a repris le maquis. Condamné en avril 2020 à vingt ans de prison pour recel de détournement de deniers publics, puis à la prison à vie pour tentative d’atteinte à l’autorité de l’État et complot, diffusion de fausses nouvelles et troubles à l’ordre public en avril 2021, l’ancien chef de la rébellion des Forces nouvelles (FN) a vécu en quelques mois une brutale descente aux enfers.

Si les autorités françaises n’ont toujours pas répondu au mandat d’arrêt transmis par Abidjan en novembre 2020, elles ont rapidement fait comprendre à l’ancien président de l’Assemblée nationale qu’il n’était plus le bienvenu sur leur sol. Soro avait pris ses quartiers à Paris depuis son retour manqué en Côte d’Ivoire fin 2019. Insaisissable, il oscille désormais entre Bruxelles, Genève, la Turquie et quelques brefs passages dans la capitale française. Seule une poignée de fidèles, avec lesquels il échange par message et visioconférence, savent précisément où il se trouve.