Mali : entre Salikou Sanogo et Boubou Cissé, l’URD à couteaux tirés

La tenue de la conférence nationale de l’Union pour la République et la démocratie (URD) divise le parti. Mais derrière cet enjeu, ce sont surtout des guerres d’influence qui ont éclaté.

Les échanges se font désormais à couteaux tirés au sein de l’URD. D’un côté : Salikou Sanogo, le premier vice-président, qui assure l’intérim à la tête du parti depuis le décès de Soumaïla Cissé. De l’autre : une partie des cadres du bureau national. Ceux-ci ont en effet initié une pétition afin de provoquer – si le texte réunissait les signatures de deux tiers des membres de la formation – la tenue d’une conférence annuelle extraordinaire de l’URD. Mais Salifou Sanogo n’est guère disposé à les laisser faire. Explications.

Cela fait plus d’un an que l’URD n’a pas tenu sa conférence annuelle (comme le prévoient ses textes cadres), celle-ci ayant été annulée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Selon nos informations, il était pourtant bel et bien prévu qu’un tel rassemblement se tienne en 2021 et ce, malgré la pandémie.

Report calculé ?