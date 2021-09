Madagascar : les dessous de la visite de Rajoelina à Paris

Entretien avec Emmanuel Macron, participation à la Rencontre des entrepreneurs francophones, signature d’accords… Le programme parisien du président malgache en exclusivité.

Le chef de l’État malgache, Andry Rajoelina, échangera avec son homologue français, Emmanuel Macron, le 27 août à l’Élysée. Leur dernière rencontre bilatérale remonte à octobre 2019, à Lyon, lors de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial contre les maladies infectieuses. Outre les sujets économiques et l’avancée des grands projets impliquant la France, cet entretien devrait être l’occasion de faire le point sur différentes questions, et notamment sur l’épineux sujet des îles Éparses.

À l’occasion de sa venue, le président malgache devrait aussi conclure des accords économiques impliquant des entreprises et bailleurs hexagonaux. Le premier concernera le téléphérique d’Antananarivo, avec le Trésor français et Colas notamment. Des signatures sont également prévues pour des centrales électriques, objets d’âpres négociations de la part de l’État malgache depuis un an.