Afghanistan : sacre taliban, impuissance occidentale

La victoire-éclair des disciples du mollah Omar laisse pantois. Quel est le secret de leur réussite, face à des armées suréquipées ?

Dans un Occident moderne, où la puissance se mesure au nombre de points de PIB, de multinationales, de têtes nucléaires, de porte-avions, d’armes sophistiquées et de capacités technologiques d’observation et de frappes à distance, l’aptitude des talibans à plier sans rompre en déroute plus d’un.

Pourquoi cette entrée triomphale dans Kaboul, après vingt ans de guerre et de présence de l’armée américaine ? Pourquoi l’armée soviétique n’a-t-elle pu vaincre les moudjahidine en neuf ans d’une guerre dévastatrice (27 décembre 1979-15 février 1989) ? Pourquoi l’Afghanistan, même par la force et sous un déluge de bombes, n’a pu voir éclore une démocratie ?

Homo economicus versus homo religiosus