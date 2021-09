Côte d’Ivoire : pourquoi Venance Konan a dû quitter « Fraternité Matin »

C’est une page qui se tourne au sein du groupe de presse : Venance Konan a quitté son poste de directeur général le 12 août et sera remplacé par son adjoint. Explications sur ce départ.

Selon nos informations, Venance Konan – nommé en 2011 après une crise postélectorale lors de laquelle il avait affiché son soutien à Alassane Ouattara – avait lui-même demandé à quitter son poste et évoqué un départ avec le chef de l’État avant la présidentielle de 2020. Il avait ensuite réitéré auprès de deux ministres en 2021. L’intéressé évoque des raisons de santé.

Hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années, ses médecins lui avaient conseillé de prendre du recul et de ne plus s’exposer au stress. Or, Venance Konan était contesté à la tête du journal par une partie du personnel et des syndicats, qui l’accusaient de mauvaise gestion financière – dont il n’avait pourtant pas directement la charge – et d’être responsable des déboires financiers du groupe depuis une décennie.

Surtout, ses relations étaient exécrables avec le directeur général adjoint chargé des finances, Abdel Serge Olivier Nouho – en poste depuis mai 2018 et qui a été désigné le 16 août directeur général –, comme cela avait déjà été le cas depuis dix ans avec ses adjoints successifs…

Conflits et pertes financières