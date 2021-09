Golfe : pourquoi les drones iraniens sont si difficiles à contrer

Moins sophistiqués que les engins israéliens, les drones iraniens n’en sont pas moins facilement transportables et opérationnels. Une menace grandissante pour les Américains et leurs alliés dans le Golfe.

Alors que le nouveau président iranien ultra-conservateur, Ebrahim Raïssi a affirmé, peu après son élection en juin, qu’il ne rencontra pas le président américain Joe Biden et que les négociations sur l’accord nucléaire patinent, les attaques de drones contre des positions américaines en Irak – pas moins de quarante attaques depuis le début de l’année – et en Syrie se font de plus en plus fréquentes.

Si la République islamique nie être responsable, comme au lendemain de la frappe contre le pétrolier israélien MT Mercer Street qui a fait deux morts le 29 juillet dernier dans le détroit d’Oman, elle est systématiquement mise en cause dans ces attaques. Il faut dire qu’elle n’hésite pas à dévoiler régulièrement de nouveaux drones, toujours plus performants.

Engins kamikazes