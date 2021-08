Tunisie : derrière Kaïs Saied, le soutien inconditionnel de Naoufel

Sur Facebook, Naoufel Saïed défend le « coup de force » de son président de frère. Un porte-parole tout acquis à sa cause, et parfois virulent…

« Proud of you bro » (« fier de toi mon frère »). D’une manière aussi inattendue qu’éloignée du formalisme avec lequel il s’exprime habituellement, Naoufel Saïed a dit sa fierté à son aîné, Kaïs Saied, sur Facebook le 29 juillet. Les annonces du président tunisien « ne sont pas un coup d’État et sont totalement conforme à la Constitution. », affirmait-il déjà la veille dans une autre publication. Une manière officieuse de légitimer la décision de Kaïs Saïed de geler les travaux du Parlement et de s’octroyer le pouvoir exécutif face à un danger imminent qui menacerait le pays.

Ce n’est pas la première fois que Naoufel se fait l’interprète de son cadet. Admiratif du parcours du plus jeune de la fratrie, il en a même fait, depuis plusieurs mois, sa spécialité. À chaque événement ou prise de parole du locataire du palais de Carthage, il décrypte, décode et éclaire ses propos sur sa page Facebook.

Confiance absolue