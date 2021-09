Paul Kagame : « Le jour où j’ai fui le Rwanda pour échapper aux génocidaires »

Il y a soixante ans, le futur président quittait son pays avec sa famille pour trouver refuge en Ouganda.

« Je me souviens de ce jour de 1961 où j’ai été forcé de quitter mon pays. J’avais 4 ans et les images que j’ai gardées à l’esprit ont été renforcées par les récits qu’on m’en a ensuite faits. Vous savez, quand on a 3 ou 4 ans, il y a des images ou des événements qui marquent et restent très présents à l’esprit. Puis, si d’autres personnes les racontent à nouveau, cela s’imprime dans la mémoire.

Mais je me souviens bien de la dernière fois, quand nous avons été arrachés à notre foyer. Ce jour-là, ils avaient mis le feu à beaucoup d’habitations, ils tuaient le bétail et les gens, et ils semblaient déterminés à se débarrasser de tout le monde aux alentours, en finissant par notre maison, qui se trouvait un peu à l’écart de la route principale.

Face à notre destin

Ma mère nous préparait au pire. Au bout d’un certain temps, elle nous a dit de quitter la propriété et d’attendre en nous préparant à faire face à ce qui pourrait se passer. Elle ne voulait pas que nous soyons pris au piège et exécutés dans notre propre maison.