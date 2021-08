Abdallah Bin Bayyah, un cheikh entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis

Autorité religieuse respectée à travers le monde arabe, ce chef religieux mauritanien est depuis quelques années un ambassadeur officieux de son pays dans le Golfe. Portrait.

À Abou Dhabi, Mohamed Ould Ghazouani sait pouvoir compter sur un ambassadeur officieux, aussi respecté qu’influent : le Mauritanien Abdallah Bin Bayyah, 86 ans, membre de la diplomatie religieuse émiratie, renommé pour son discours de paix et de tolérance. Les deux hommes entretiennent des liens personnels, le défunt père du président mauritanien, Cheikh Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani, ayant été le chef de la grande confrérie soufie dont le cheikh est issu. Ils ont par ailleurs tous deux des attaches dans la région de l’Assaba, dans l’est du pays.

Si Abdallah Bin Bayyah tient son rôle de chef religieux à Nouakchott lorsqu’il y revient, deux à trois fois par an – il y a créé une fondation caritative et y a présidé, en janvier 2020, un congrès sur le rôle de l’islam en Afrique –, c’est à plus de 7 000 kilomètres qu’il a décidé de s’installer, aux Émirats arabes unis. Il a rejoint le Comité d’orientation de l’université Mohammed Bin Zayed et contribue à renforcer les liens d’amitié qu’entretiennent déjà le prince héritier et Mohamed Ould Ghazouani.

« Un rôle de pompier »