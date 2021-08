Mali : dans les coulisses des négociations pour la libération de Bah N’Daw et Moctar Ouane

Malgré quelques avancées, les négociations portant sur la libération des anciens président et Premier ministre de la transition piétinent. JA vous livre les raisons du blocage.

La possible libération de Bah N’Daw et de Moctar Ouane, président et Premier ministre de la transition (de septembre 2020 à mai 2021), assignés à résidence surveillée depuis plus de deux mois, ne cesse d’alimenter les débats à Bamako, où le bras de fer se poursuit entre les autorités et l’ancien couple exécutif. Dernier développement de l’affaire : le 2 août, Alioune Tine, l’expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Mali, a pu rencontrer les intéressés sur leur lieu de résidence respectif.

Ces rencontres ont pu se tenir grâce à l’intervention de plusieurs ministres, dont Mamadou Kassogué, le garde des Sceaux, et Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Au cours de ces échanges, plusieurs avancées majeures, dont Jeune Afrique a eu connaissance, ont été évoquées.

En tenue de sport