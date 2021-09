Ces femmes qui font bouger le Niger

Elles sont médecin, réalisatrice, cheffes d’entreprise, artistes… De la chirurgienne Adama Saidou à la plasticienne Fatouma Akiné, portraits de Nigériennes qui prouvent que l’esprit d’initiative et la ténacité ne sont pas réservés aux hommes.

Adama Saidou – Liberté viscérale

« Docteur Saidou » est toujours à l’heure. Et de préférence un peu en avance. « La ponctualité, c’est important, surtout lorsqu’on est médecin », lance-t-elle. La cheffe du service de chirurgie générale et digestive de l’hôpital général de référence de Niamey est elle-même une référence. Elle est non seulement la première chirurgienne du Niger, mais aussi la première femme à diriger un service de chirurgie dans son pays.

« Au début, j’appréhendais de m’inscrire dans cette spécialité, car c’était un milieu d’hommes et beaucoup d’entre eux me décourageaient. Mais je me suis dit : “Que font-ils que je ne puisse pas faire ?” C’est un travail manuel certes, mais aussi d’intelligence, et qui ne me demande pas non plus des efforts physiques insurmontables… Alors j’ai choisi la chirurgie viscérale. Et après moi, d’autres femmes se sont inscrites en chirurgie. »

Nouveau hub médical régional