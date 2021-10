Architecture – Lomé : la cité BOAD, petite ville modèle ?

Des villas aux formes et aux couleurs originales, des espaces verts et des rues bien ordonnées, une architecture et un confort hors du commun… À Baguida, sur le littoral est de la capitale togolaise, la Cité BOAD accueille depuis 2017 le personnel de la banque.

On y entre comme dans une autre dimension. Couleurs éclatantes, artères tracées au cordeau et bitumées, maisons bien alignées, il y a même des bornes à incendie : presque un décor de cinéma. Située à Baguida (dans le sud-est de Lomé), commencée en 2014 et livrée en 2017, la Cité BOAD est un petit monument d’architecture.