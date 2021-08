Togo : à Lomé, dolce vita balnéaire et branchitude cosmopolite

Jadis périphériques, Baguida, dans le sud-est de la capitale togolaise, et Agoè, dans le nord-ouest, font désormais partie des communes les plus dynamiques du Grand Lomé. Boutiques, villas, restaurants, parcs de loisirs… Elles ont tout pour plaire.

Plage, troquets, hôtels, résidences secondaires : c’est l’image de Baguida, située sur le littoral et sur la route du Bénin. Dans le nord de Lomé, on se retrouve à Agoè, avec ses boutiques, ses restaurants, ses parcs… À l’opposé l’une de l’autre, ces communes gagnent en attractivité au fur et à mesure que la capitale s’étend. Les deux anciens cantons sont devenus deux des treize communes du district autonome du Grand Lomé, mis en place en 2019. Une décentralisation qui permet de mieux impliquer les populations locales dans le développement de leur cadre de vie. L’essor de Baguida et d’Agoè doit aussi beaucoup à l’aménagement du réseau routier, à commencer par la voie de contournement du centre-ville, pensée dès 2010.

Baguida : villas, villégiature…