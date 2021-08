Algérie-France : où en est le rapport d’Abdelmadjid Chikhi sur la période coloniale ?

Plus d’un an après la nomination du chargé des mémoires algérien, toujours aucun rapport sur le bureau d’Abdelmadjid Tebboune. Où en est le travail d’Abdelmadjid Chikhi ?

« Dommage, c’est tout ce que je peux dire ! » Lors d’une conférence en juillet dernier sur les coulisses de son rapport sur la réconciliation des mémoires entre la France et l’Algérie, l’historien français Benjamin Stora a confirmé l’absence de relations avec son confrère Abdelmadjid Chikhi et a regretté le silence de ce dernier.

Chargé en juillet 2020 par Emmanuel Macron de « dresser un état des lieux juste et précis » sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie, Benjamin Stora a rendu ses travaux en janvier 2021. Nommé à la même période par Abdelmadjid Tebboune au poste de conseiller chargé des archives et de la mémoire, et censé entreprendre une mission du même type, Abdelmadjid Chikhi n’a en revanche pas remis de rapport au président algérien pour le moment.

« Je ne sais pas ce qu’il se passe »