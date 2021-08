Mali : ce que l’on sait du #MeToo qui ébranle le basket malien

Avis de tempête sur le basket malien : Amadou Bamba, le sélectionneur de l’équipe féminine des moins de 19 ans, a été inculpé pour des abus sexuels présumés. Le président de la fédération, soupçonné de l’avoir couvert, a, lui, été suspendu.

Comme souvent dans les affaires d’agressions sexuelles et de viols, c’est d’abord le silence qui prévaut. La honte des victimes, la pression qu’elle subissent nourrissent l’impunité des agresseurs. Jusqu’au jour où la bulle de silence éclate.

L’affaire qui ébranle aujourd’hui le basketball malien ne fait pas exception. Pendant plusieurs années, ce fut l’omerta. Jusqu’à ce 14 juin 2021, jour où le New York Times et l’ONG Human Rights Watch (HRW) ont révélé que des dizaines de jeunes joueuses maliennes auraient été victimes de violences sexuelles. Du harcèlement, du chantage et des viols sur mineures érigés en système.

« Pédophilie et tentative de viol »

Si elle a pris un tournant judiciaire à Bamako, le 28 juin, avec l’ouverture d’une enquête, suivie de l’inculpation et de la mise sous mandat de dépôt, le 26 juillet, d’Amadou Bamba, le sélectionneur de l’équipe féminine des moins de 19 ans, pour « pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur », l’affaire éclabousse jusqu’aux plus hautes instances du basket mondial.