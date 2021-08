RDC : les États-Unis sortent le chéquier pour soutenir Félix Tshisekedi

Washington mobilise 1,6 milliard de dollars en faveur du développement de la RD Congo. Objectifs : faciliter l’accès à l’eau et soutenir le secteur privé.

Le 20 juillet, ce sont 1,6 milliard de dollars que les États-Unis, par le biais de l’USAID, leur agence de développement international, ont mis sur la table pour la République démocratique du Congo, dans le cadre du renouvellement de leur stratégie de coopération. L’accord de financement a été signé par Samy Adubango, le vice-ministre congolais des Affaires étrangères, et par Paul Sabatine, le directeur de la mission de l’USAID.

Approuvée en décembre 2020, cette nouvelle stratégie, qui doit se déployer sur cinq ans, a pour objectif de rendre le pays « plus pacifique et plus prospère, en offrant aux communautés comme aux individus de meilleures opportunités d’épanouissement », explique à Jeune Afrique un responsable de l’USAID en RD Congo.

Concrètement, les fonds sont destinés à sept régions – Kivu, Haut-Uélé, Tanganyika, Maniema, Haut-Katanga, Ituri et Kasaï – et se concentreront sur trois domaines.