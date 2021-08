Maroc : la garde rapprochée de Fouzi Lekjâa, l’influent patron du football

Le président de la Fédération royale marocaine de football, également directeur du budget au ministère des Finances, a tissé sa toile à la lisière du sport et de la politique. Voici ceux qui l’entourent.

Premier Marocain à entrer au conseil exécutif de la Fifa en mars, Fouzi Lekjâa, 51 ans, est devenu au fil des ans une figure de la diplomatie sportive du royaume. Deuxième vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) et directeur du budget au sein de la même organisation panafricaine, le natif de Berkane (nord-est) a restructuré et fait avancer la professionnalisation du football marocain depuis son accession à la tête de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) en 2014.

Fouzi Lekjâa est ainsi l’initiateur de plus de quarante conventions de partenariat avec des fédérations africaines, lesquelles permettent au Maroc de conserver une aura dans le milieu à l’échelle du continent. En parallèle de ses fonctions, il est également le plus jeune directeur du budget du ministère des Finances, dirigé par Mohamed Benchaâboun. À ce poste, il assure la gestion de l’investissement public. Et ce n’est pas une coïncidence si les clubs marocains, avec leurs infrastructures de qualité, occupent les meilleures places dans les compétitions continentales.

Le refus de la candidature du royaume pour organiser la Coupe du monde 2026, finalement attribuée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, n’a pas diminué son influence.