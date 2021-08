Ouattara-Gbagbo : leur tête-à-tête côté coulisses

Les deux hommes, qui ne s’étaient pas revus depuis dix ans, se sont retrouvés le 27 juillet au palais présidentiel. Voici ce qu’ils se sont dit.

Selon leurs proches, le tête-à-tête d’une heure entre Alassane Ouattara (ADO) et Laurent Gbagbo fut amical et cordial. « C’était une prise de contact fraternelle », assure un intime du chef de l’État. Les deux hommes, entre qui la défiance était jusque-là très grande, ont exprimé à leur entourage leur grande satisfaction.

Ils étaient accompagnés de Fidèle Sarassoro, le directeur de cabinet d’ADO, Ibrahim Cissé Bacongo, nouveau ministre conseiller spécial du président chargé des affaires politiques, Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Assoa Adou, secrétaire général de la branche dissidente du Front populaire ivoirien (FPI), Hubert Oulaye, cadre du FPI, et enfin Georges Armand Ouégnin, président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS).

Rencontre avec Bédié