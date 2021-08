Cameroun : comment Issa Tchiroma Bakary renforce son influence politique en s’appuyant sur le souverain de Garoua

Le très médiatique ministre et leader politique a été fait notable supérieur du lamidat de Garoua, l’une des chefferies les plus importantes du pays. Si son parti, le Front pour le salut national du Cameroun, semble en perte de vitesse dans le septentrion, cette nouvelle fonction le remet au cœur du jeu politique dans la région.

Une épée centenaire recouverte d’or et un turban. Devant un parterre d’invités composés de barons du Nord-Cameroun, d’opérateurs économiques et d’hommes politiques, parmi lesquels des ministres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir), Issa Tchiroma Bakary présente fièrement ses attributs de « Tchiroma », symboles de son entrée à la cour du lamidat de Garoua (région du Nord).

Repas copieux et musiques traditionnelles de la zone sahélienne rythment les réjouissances. Ce 10 juillet, le ministre de l’Emploi réalise un rêve qu’il nourrit depuis près de douze ans : reprendre le flambeau jadis tenu par son père, Tchiroma Bakary, et resté vacant depuis le décès de son frère aîné, Tchiroma Mamoudou, en 2009. Mais, plus que tout, ce poste honorifique de notable chargé de mission – assimilable à celui de chargé de la diplomatie du lamidat – fait d’Issa Tchiroma Bakary un homme clé du dispositif du nouveau lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidine.

Reprendre le flambeau de son père