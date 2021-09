Sénégal : Kibily Touré choisit les Canadiens pour relancer Dakar-Bamako

Après l’échec d’un projet binational avec le Mali, ce technocrate ambitieux proche de Macky Sall a été nommé patron de la Compagnie ferroviaire du Sénégal. Il a noué un accord avec la Corporation commerciale canadienne pour structurer un plan d’investissement de deux milliards de dollars visant à reconstruire la partie sénégalaise du rail de l’axe entre les deux capitales ouest-africaines.

Appelé en octobre 2018 par le président Macky Sall pour ranimer la ligne Dakar-Bamako, où aucun investissement massif n’a été fait depuis près d’un siècle, Kibily Touré – fils du sénateur Souty Touré – a vite mesuré la difficulté de sa mission.

« En deux ans et demi, j’en suis à mon septième ministre de tutelle au Mali. L’instabilité gouvernementale et les problèmes de sécurité ont empêché le projet de partir sur de bons rails », déplore ce technocrate formé en France et passé par le Quai d’Orsay. Constatant des divergences de vue avec la partie malienne, mais aussi un désaccord de fond avec la Banque mondiale, bailleur de fonds du projet, qui souhaitait une rénovation du chemin de fer, et non une reconstruction, le Sénégal a laissé de côté l’initiative commune pour se concentrer sur la modernisation de son propre réseau.