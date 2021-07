Si de nombreux Tunisiens sont descendus dans la rue pour saluer la décision du président, tous les partis ne l’entendent pas de cette oreille.

Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé le 25 juillet 2021 dans la soirée, le gel des activités du Parlement pendant trente jours, ainsi que la levée de l’immunité parlementaire et le limogeage du chef du gouvernement Hichem Mechichi. Une décision saluée par de nombreux Tunisiens, excédés par les crises sanitaire et économique, ainsi que par les débordements réguliers au sein d’une Assemblée qui semble déconnectée de leurs préoccupations quotidiennes. Point d’orgue de la crise institutionnelle qui bloque le pays depuis plusieurs mois, la décision de Kaïs Saïed est, en revanche, largement rejetée par les partis les plus importants. JA fait le point.

Ennahdha

« C’est une décision qui n’a aucun fondement dans le droit ou dans la Constitution. » Sans surprise, c’est Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée qui a dégainé en premier pour dénoncer un « coup d’État » du président Kaïs Saïed. Dans la nuit du 25 au 26 juillet, le patron d’Ennahdha s’est rendu à l’Assemblée, dont l’accès lui a été refusé par des militaires. Le parti appelle à une mobilisation pacifique des Tunisiens contre la décision présidentielle.