Giannis Antetokounmpo : de la rue à l’Olympe… Ce qu’il faut savoir sur la star de la NBA

La star des Milwaukee Bucks, qui viennent de remporter le titre, est le joueur le mieux payé de la ligue américaine de basket. Retour sur le parcours hors norme de ce fils d’immigrants nigérians devenu sportif d’exception.

Sur le toit de la planète basket-ball. À 26 ans Giannis Antetokounmpo est là où il voulait être et dans son sillage, c’est toute l’équipe des Milwaukee Bucks qui réalise enfin son rêve. Emmenée par son leader, la franchise du Wisconsin a bouclé les finales NBA, mercredi 21 juillet, en remportant sa quatrième victoire contre les Phoenix Suns, au cours d’une série prévue en sept matches.

Cinquante ans que les Bucks et leurs fans attendaient cela, comme le nombre de point marqués par Giannis Antetokounmpo lors de la rencontre décisive. Auteur d’une performance herculéenne, le Gréco-nigérian a dominé ces finales de la tête et des épaules, pour décrocher sa première bague de champion. Un joli pied de nez pour ce fils d’immigrants nigerians, né à Athènes en 1994, et sorti de la rue par un sport qui vient de le couronner roi.

• Antetokounmpo Bro.

Chez les Antetokounmpo, on a la balle orange dans la peau et les mensurations adéquates pour s’y exprimer au plus haut niveau. Giannis (26 ans, 2,11 m), a côtoyé cette saison deux de ses frères sur les parquets de la NBA.

Il a fait venir Thanasis (29 ans, 1,98 m) à Milwaukee pour le seconder, pendant que Kostas (24 ans, 2,08m) cirait le banc des Lakers à Los Angeles. Celui-ci vient de signer avec l’équipe lyonnaise de l’ASVEL pour la saison prochaine, pendant que le petit dernier, Alexandros (19 ans, 2,03m) pourrait lui faire le chemin inverse et rallier une université américaine. Un véritable cinq majeur, si Francis, l’aîné (33 ans, 1,95 m), n’avait pas opté pour le football puis la musique.

• Apatride