Covid-19 : comment Macky Sall veut faire du Sénégal un pays producteur de vaccin

Alors que le pays est frappé par une troisième vague de contaminations, le Sénégal vient de signer un accord pour la construction d’une usine de production de vaccin contre le coronavirus.

Une visite surprise pour réaffirmer sa « reconnaissance » et sa « gratitude » à un personnel soignant débordé. Ce mardi 27 juillet, après des semaines d’atonie face à la troisième vague de contaminations au Covid-19, le président Macky Sall s’est rendu dans plusieurs Centres de traitement des épidémies (CTE) pour appeler au respect des gestes barrières et enjoindre les Sénégalais de se vacciner.

En s’adressant à la nation depuis son domicile le jour de la Tabaski, le 21 juillet dernier, Macky Sall rappelait déjà que la fête se passait dans des « circonstances particulières, marquées par la recrudescence de la pandémie de Covid-19 avec une nouvelle poussée », « caractérisée par l’apparition de plusieurs variants, mais surtout du variant Delta, avec une contagion élevée ». Son appel à la responsabilité et la vigilance des Sénégalais avait tranché avec les images de bains de foule, diffusées par la présidence quelques semaines plus tôt, à l’occasion des « tournées économiques » du chef de l’État à travers le pays.

Apathie de l’exécutif

Des rassemblements jugés irresponsables par l’opposition et la société civile, qui ont multiplié les déclarations pour fustiger l’inaction de l’exécutif. « Macky Sall, face à cette troisième vague, reste apathique. Il est grand temps pour lui de se ressaisir et d’anticiper l’écroulement de notre système sanitaire et les redoutables autres conséquences observées dans d’autres pays mieux préparés », a déclaré l’ancien ministre et opposant Thierno Alassane Sall.