Jeux olympiques : qui est vraiment Amel Melih, porte-drapeau de l’Algérie ?

Plusieurs fois championne de natation d’Algérie et d’Afrique, cette franco-algérienne de 27 ans a été désignée comme porte-drapeau de la délégation algérienne qui participe aux Jeux olympiques de Tokyo, au Japon. Portrait.

Toute petite, Amel Melih n’aimait pas spécialement la natation. Elle trouvait cette discipline moins ludique que le basket ou le football. Aujourd’hui, elle rêve de décrocher une médaille aux Jeux olympiques (JO) de Tokyo qui se déroule au Japon du 23 juillet au 8 août.

Ce vendredi, à la cérémonie d’ouverture, Amel a porté le drapeau de l’Algérie aux côtés du boxeur Mohamed Flissi. La délégation compte 44 athlètes concourant dans quatorze disciplines.

C’est la première fois qu’un homme et une femme sont désignés pour être les porte-drapeaux de l’Algérie dans une compétition internationale. « Quel immense honneur et incroyable privilège d’avoir été désignée porte-drapeau de mon pays pour la cérémonie d’ouverture, réagit-elle sur son compte Facebook à l’annonce de sa désignation. Je suis extrêmement fière et heureuse de porter notre drapeau lors du plus grand événement sportif existant, c’est pour moi un rêve de plus qui se concrétise. »