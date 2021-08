Maroc-Espagne : Arancha Gonzalez évincée, Rabat et Madrid vont-ils se réconcilier ?

Sans surprise, la ministre espagnole des Affaires étrangères a été évincée au profit de José Luis Albares, un proche de Pedro Sanchez. La résolution de la crise avec Rabat est-elle en vue ? Éléments de réponse.

Le 10 juillet, à la faveur d’un remaniement ministériel, Arancha Gonzalez Laya a été évincée des Affaires étrangères et du gouvernement. Son départ était attendu depuis plusieurs semaines déjà. Depuis l’affaire Brahim Ghali et la crise diplomatique avec le Maroc, l’ex-ministre a été désavouée par la droite et l’extrême-droite, une frange importante de l’opinion publique et jusqu’à son propre camp, puisque les ministères de l’Intérieur et de la Défense ont admis s’être opposés à l’accueil du leader du Polisario sur le sol espagnol.