Madagascar  : qui est derrière la tentative de coup d’État ? 

Les premiers éléments de l’enquête permettent d’en savoir un peu plus sur les auteurs de l’opération visant l’assassinat, entre autres, du président Rajoelina.

Après le placement en détention de six ressortissants malgaches et français dans la soirée du 20 juillet, pour atteinte à la sûreté intérieure de l’État, et la prise de parole, le 21 juillet, de la procureure générale près la Cour d’appel d’Antananarivo, le scénario de l’opération commence à se préciser.

Selon les premiers éléments de l’enquête confiée à la police nationale et à la gendarmerie, ces individus auraient échafaudé un plan d’élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches, dont l’actuel chef de l’État, Andry Rajoelina.

Visées politiques