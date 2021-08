RDC : qui constitue le premier cercle de Denise Nyakeru Tshisekedi, l’influente première dame ?

De plus en plus visible au côté du chef de l’État comme à l’extérieur de la présidence, l’épouse de Félix Tshisekedi s’est entourée d’un groupe restreint de collaborateurs pour mener ses activités politiques et caritatives.

Depuis l’investiture de son époux en janvier 2019, Denise Nyakeru Tshisekedi (DNT) joue un rôle central dans l’entourage du chef de l’État – qu’elle accompagne dans la plupart de ses déplacements – tout en faisant entendre sa propre voix à travers sa Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi (FDNT).

Créée en mai 2019, quatre mois après l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, cette structure permet à la première dame d’étendre son influence dans la sphère publique et de gagner en visibilité en s’investissant dans les questions de lutte contre les violences faites aux femmes, d’éducation des jeunes filles et d’autonomisation financière des Congolaises.